Für Triathletin Anja Knapp hätte die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio einen riesigen Stellenwert.

"Die Bedeutung des Olympia-Tickets wäre enorm", sagte die 32-Jährige in der gemeinsamen Doku der Deutschen Triathlon-Union (DTU) und der Zurich Versicherung: "Das wäre das Sahnestück meiner Karriere. Ich bin nicht mehr die Jüngste und durfte schon viel sehen. Tokio wäre der krönende Abschluss."

Anzeige

Knapp hatte die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2016 in Rio knapp verpasst, für das Ticket nach Japan wird sie sich in einem internen Ausscheidungsrennen in Kienbaum durchsetzen müssen. Die Ungewissheit über die Austragung der Spiele blendet sie im Trainingsalltag aus.

"Ich muss einfach daran glauben, dass Tokio stattfindet, und positiv bleiben. Dann fällt alles einfacher", sagte Knapp.

Corona macht Triathletin Knapp zu schaffen

Die Coronaeinschränkungen machten ihr in der Saisonvorbereitung allerdings sehr zu schaffen. "Klar, der Winter war coronabedingt anders", erklärte die Mixed-Weltmeisterin von 2013.

Zum Lauftraining habe sie sich oft selbst die Bahn freischaufeln müssen, dazu musste sie aufgrund der Schließung der meisten Schwimmhallen an andere Trainingsorte wie Reutlingen ausweichen.

Ihr Trainer habe beim Schwimmtraining nicht einmal dabei sein dürfen, erzählt Knapp. Zwar war eine Begleitperson vorgeschrieben, doch die musste aus dem eigenen Hausstand kommen. So war ihr Vater immer mit dabei.

Nachdem die gebürtige Schwäbin die Vorbereitung bisher in heimischen Gefilden durchgezogen hat, holt sie sich seit Samstag im Trainingslager auf Fuerteventura den Feinschliff für die Olympia-Qualifikation.