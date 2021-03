Schwerer Schlag für Schwedens Handballer: Top-Torjäger Hampus Wanne fällt für das Olympia-Qualifikationsturnier in Berlin kurzfristig aus.

Wie der Verband mitteilte, musste der Linksaußen der SG Flensburg-Handewitt aus persönlichen Gründen abreisen und wird dem Vizeweltmeister damit schon im heutigen Auftaktspiel (15.15 Uhr) gegen die deutsche Mannschaft nicht zur Verfügung stehen.

Anzeige

"Es fühlt sich wirklich schwer an, nicht in der Lage zu sein, das olympische Qualifikationsturnier zu spielen. Darauf habe ich mich seit langem gefreut. Die Situation ist aber gerade so, dass ich zu Hause mehr gebraucht werde", sagte Wanne, der bei der Weltmeisterschaft im Januar in Ägypten mit 53 Toren drittbester Werfer des Turniers war und ins Allstar-Team gewählt wurde.

"Ich hätte in dieser Situation genau die gleiche Wahl getroffen. Es gibt wichtigere Dinge im Leben als Handball. Wir werden in dieser Situation unser Bestes geben und nicht nur für Schweden, sondern auch für Hampus spielen", sagte Schwedens Nationaltrainer Glenn Stolberg. Er nominierte den Wetzlarer Emil Mellegard nach.

Neben Deutschland trifft Schweden beim Viererturnier in Berlin noch auf Algerien (Samstag) und den EM-Vierten Slowenien (Sonntag). Nur der Erst- und Zweitplatzierte qualifiziert sich für die Olympischen Spiele im Sommer in Tokio.