Etienne Kinsinger hat dem Deutschen Ringer-Bund (DRB) das siebte Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio beschert. Der 24-Jährige zog bei der Olympia-Qualifikation in Budapest im griechisch-römischen Stil in der Klasse bis 60 kg ins Finale am Sonntag ein. Zuvor hatte sich bereits Freistilringer Gennadij Cudinovic (bis 125 kg) für Olympia qualifiziert.

Der DRB schickt damit mindestens sieben Athleten nach Tokio. Die letzte Qualifikationschance bietet sich beim Turnier in Sofia (6. bis 9. Mai).