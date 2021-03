Bundestrainer Alfred Gislason muss in der Olympia-Qualifikation auf Rückraumspieler Paul Drux verzichten.

Wie der Deutsche Handballbund (DHB) am Dienstagabend bekannt gab, zog sich der 26-Jährige von den Füchsen Berlin am Sonntag im Bundesligaspiel bei TuSEM Essen einen Außenmeniskusschaden im linken Knie zu. Drux soll am Mittwoch operiert werden.

Anzeige

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Gislason: Ausfall von Paul Drux "richtig schade"

"Das tut mir für Paul sehr leid. Er hat bei der WM im Januar sehr gute Leistungen gezeigt. Sein Ausfall ist richtig schade für unsere Nationalmannschaft", sagte Gislason: "Für unseren Lehrgang haben wir 19 Spieler nominiert. Das ist ein bisschen Glück im Unglück."

Der linke Rückraumspieler Drux erklärte: "Ich hätte unserer Mannschaft sehr gern geholfen. Jetzt bleibt mir nur das Daumendrücken. Nach der OP investiere ich alle Energie, um möglichst bald wieder aufs Spielfeld zurückzukehren."

Die Nationalmannschaft trifft in der Berliner Max-Schmeling-Halle auf den WM-Zweiten Schweden (Freitag, 15.15 Uhr), den EM-Vierten Slowenien (Samstag, 15.35 Uhr) und Afrikavertreter Algerien (Sonntag, 15.45 Uhr). Die ersten beiden Teams qualifizieren sich für die Olympischen Spiele in Tokio.