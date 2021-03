Die Vollversammlung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) wird 2025 in Athen stattfinden. Ursprünglich sollte die 137. Session, die derzeit virtuell abgehalten wird, an der Wiege der Olympischen Spiele stattfinden. In Griechenland wurden die Spiele der Antike sowie 1896 die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit ausgetragen.

Die rund 100 Mitglieder der Session stimmten am Donnerstag ohne Gegenstimme und ohne Enthaltung für die griechische Hauptstadt als Austragungsort der Vollversammlung in vier Jahren. "Athen ist unser Zuhause, wir freuen uns auf 2025", sagte IOC-Präsident Thomas Bach.