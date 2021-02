Der Weltverband IHF hat den Spielplan des Olympia-Qualifikationsturniers der deutschen Handballer in Berlin (12. bis 14. März) fixiert. Alles drei Spiele der Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason werden bei den Öffentlich-Rechtlichen live im Fernsehen übertragen.

Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) trifft am Freitag (15.15 Uhr) zunächst auf Vize-Weltmeister Schweden, am Samstag (15.35 Uhr) auf den EM-Vierten Slowenien und zum Abschluss am Sonntag (15.45 Uhr) auf Algerien. Die ersten beiden Teams qualifizieren sich für die Olympischen Spiele, die vom 23. Juli bis zum 8. August in Tokio stattfinden.

Anzeige

Der Spielplan des Olympia-Qualifikationsturniers:

Freitag, 12. März:

15.15 Uhr: Deutschland - Schweden

17.45 Uhr: Slowenien - Algerien

Samstag, 13. März:

15.35 Uhr: Deutschland - Slowenien

18.00 Uhr: Schweden - Algerien

Sonntag, 14. März:

15.45 Uhr: Algerien - Deutschland

18.15 Uhr: Schweden - Slowenien