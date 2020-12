Die alpinen Ski-Rennläuferinnen werden auf eine Generalprobe für die Olympischen Spiele 2022 in Peking verzichten müssen (Alle News zu Olympia).

Wie der Internationale Ski-Verband FIS mitteilte, fallen die für den 27./28. Februar 2021 geplanten Weltcup-Wettbewerbe der Frauen in Yanqing nördlich der chinesischen Hauptstadt wegen der geltenden Corona-Bestimmungen aus. Vorgesehen waren eine Abfahrt und ein Super-G.

Hauptgrund für die noch nicht offiziell bestätigte Absage sind die Vorschriften der Behörden, wonach sich unter anderem alle Teilnehmer nach der Einreise zunächst für 14 Tage in Quarantäne begeben müssen. Dies führt zu einem zeitlichen Konflikt mit den Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo/Italien, die erst am 21. Februar enden. Über einen Ausweichort will die FIS nach dem Erhalt der offiziellen Absage informieren.

Nach dem Ausbruch des Coronavirus in China waren zu Jahresbeginn bereits die alpinen Weltcup-Rennen der Männer abgesagt worden. Am 15. und 16. Februar hätten auf den Olympiastrecken von 2022 in Yanqing ebenfalls eine Abfahrt und ein Super-G stattfinden sollen.