Staatspräsident Alexander Lukaschenko von Belarus hat verärgert auf seine Suspendierung durch das Internationale Olympische Komitee (IOC) reagiert. Er wolle IOC-Präsident Thomas Bach und seine Mitarbeiter vor Gericht bringen, kündigte Lukaschenko an, der auch Präsident des Nationalen Olympischen Komitees (NOK) seines Landes ist.

"Wir müssen vor Gericht ziehen. Lassen Sie Bach und seine Bande erklären, was meine Schuld ist", sagte Lukaschenko in einem von seinem Büro veröffentlichten Schreiben. Den Ausschluss von Olympia könne er verkraften. "Ich habe seit 25 Jahren nicht mehr an diesen Veranstaltungen teilgenommen und werde das überleben."

Lukaschenko zweifelte auch die Rechtmäßigkeit des IOC-Beschlusses an. "Haben Sie alle Länder befragt?", meinte der umstrittene Machthaber. Kein Verständnis hatte er dafür, dass auch sein Sohn Viktor (45) als erster Vizepräsident des NOK suspendiert wurde. "Okay, ich werde es überleben, aber warum bestrafen sie Kinder?"

Das IOC hatte den autokratisch regierenden Machthaber suspendiert, weil das NOK von Belarus seine Athleten nicht genug vor politischer Diskriminierung geschützt hat. 1200 Vertreter des Sports in Belarus - Trainer, Funktionäre und Athleten - hatten eine Erklärung gegen den Präsidenten und für Neuwahlen unterschrieben.