Das olympische Basketball-Turnier im Sommer 2021 in Tokio wird womöglich ohne NBA-Stars stattfinden müssen.

"Wir werden es in Betracht ziehen. Ich halte es letztlich für unwahrscheinlich, dass wir bei einem verspäteten Liga-Beginn für die Olympischen Spiele stoppen würden", sagte NBA-Commissioner Adam Silver am Rande des zweiten Finalspiels zwischen den Los Angeles Lakers und Miami Heat (124:114) am Freitag.

Die laufende NBA-Spielzeit war wegen der Coronakrise im März unterbrochen und erst im späten Juli wieder aufgenommen worden.

Die nächste Saison wird laut Silver nicht vor Weihnachten beginnen und damit bei Beginn der verschobenen Sommerspiele am 23. Juli 2021 noch nicht beendet sein.

Es ginge bei den Überlegungen auch nicht nur um eine Pause während der Spiele, wie Silver erklärte, sondern auch eine frühzeitige Abstellung von Nationalspielern für Trainingslager und eine Pause nach dem Tokio-Trip.

Der NBA-Boss gab zu, dass diese Entscheidung die Teams abseits der USA hart treffen würde, "weil einige ihrer Stars in unserer Liga spielen und ihre Abwesenheit für diese Nationalteams einen großen Unterschied machen würde".