Das Olympische Feuer wird am Donnerstag in Athen hinter verschlossenen Türen an die Olympia-Gastgeberstadt Tokio überreicht.

Wie das Hellenische Olympische Komitee (HOC) am Sonntag in einem Statement erklärte, sei die Entscheidung nach Anweisungen des griechischen Staates zur Eindämmung der Corona-Pandemie und zum Schutz der öffentlichen Gesundheit getroffen worden.

Einzig Medienvertretern von offiziellen Rechteinhabern ist der Zutritt zur Zeremonie im Panathinaiko-Stadion erlaubt.

Der Fackellauf für die Olympischen Sommerspiele 2020 (ab 24. Juli) war am Freitag nur einen Tag nach seinem Start im antiken Olympia in Griechenland abgebrochen worden.

Zu große Menschenmengen begleiteten den Lauf, sodass die Veranstalter wegen der Ausbreitung des Coronavirus zur Absage gezwungen waren.