Jetzt ging es dann plötzlich doch ganz schnell: Die Olympischen Sommerspiele 2020 von Tokio sind verschoben worden.

Darauf einigten sich das IOC, die Stadt Tokio, das japanische Olympische Komitee sowie die japanische Regierung am Dienstag auf Initiative von Ministerpräsident Shinzo Abe.

"Ich habe vorgeschlagen, die Spiele um ein Jahr zu verschieben, und Präsident Bach hat dem zu 100 Prozent zugestimmt", sagte Abe Reportern in Tokio.

Das IOC berief umgehend eine Sondersitzung ein. Vorausgegangen war eine Telefonkonferenz zwischen dem deutschen IOC-Präsidenten Thomas Bach und den Beteiligten auf japanischer Seite.

Olympia nicht später als im Sommer 2021

In einem offiziellen Statement des IOC und des japanischen Organisationskomitees wurde klargestellt: "Die Spiele von Tokio müssen auf ein Datum nach 2020 verschoben werden." Das gelte ebenfalls für die Paralympischen Spiele.

Eine Verzögerung über den Sommer 2021 hinaus komme aber nicht in Frage - damit werden aller Voraussicht nach zum ersten Mal überhaupt Olympische Spiele in einem ungeraden Jahr stattfinden. Die Entscheidung sei im Sinne der Gesundheit der Athleten und der internationalen Gesellschaft gefallen.

Außerdem hieß es in dem Schreiben, dass das Olympische Feuer in Japan bleiben solle - und dass die Wettkämpfe offiziell den Namen "Olympische Spiele Tokio 2020" behielten.

Am Sonntag hatte das IOC in einem offenen Brief an die Athleten noch mitgeteilt, dass in der Diskussion um die Austragung der Spiele eine Entscheidung erst in den kommenden vier Wochen fallen solle.

Absage stand nie im Raum

Eine Absage hatte das Komitee dabei aber bereits ausgeschlossen. Diese würde "keines der Probleme lösen oder irgendjemandem helfen", erklärte das IOC und verwies auf "deutliche Verbesserungen in Japan".

Zugleich müsse man allerdings den "dramatischen Anstieg der Fälle und neuen Ausbrüche von COVID-19" auf verschiedenen Kontinenten berücksichtigen.

Planmäßig sollten die Spiele vom 24. Juli bis 9. August in der japanischen Hauptstadt stattfinden. Es handelt sich um die erste Verschiebung von Olympischen Spielen in Friedenszeiten. Letztmals waren die Spiele 1940 und 1944 dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer gefallen.

Die Paralympischen Spiele 2020 sind für den Zeitraum vom 25. August bis zum 6. September terminiert.