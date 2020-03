Der Druck auf das IOC und Präsident Thomas Bach steigt!

Während nahezu alle Sportevents aufgrund der Coronakrise abgesagt oder unterbrochen wurden, hält das IOC weiter an der Austragung von Olympia 2020 im Sommer in Tokio fest.

Doch der Widerstand wird immer größer. So kündigte bereits Fechter Max Hartung im ZDF an, dass er nicht nach Tokio reisen werde. "Ich habe für mich eine Entscheidung getroffen: Ich werde in diesem Sommer zum vorgesehenen Zeitraum nicht an den Olympischen Sommerspielen teilnehmen", sagte der Präsident der Vereinigung Athleten Deutschland.

Hartung stellte am Sonntag eine Forderung ans IOC: "Ich erwarte, dass jetzt alle Karten auf den Tisch gelegt werden. Dass man überlegt, was mögliche Alternativen sind und welche Konsequenzen diese dann hätten, damit wir Athleten uns eine Meinung bilden und mitreden können."

Aus seiner Sicht sei es klar, "dass man die Spiele verschiebt".

Athleten-Vereinigung stimmt über Olympia-Verzicht ab

Womöglich wird Hartung nicht der einzige Star bleiben, der seine Teilnahme beim Status quo komplett absagt. Wie der Fechter erklärte, stimmen die deutschen Stars jetzt über einen Boykott ab.

200 Athleten wurde vom Deutschen Olympischen Sportbund konsultiert, intern liegen nun offenbar drei Szenarien auf dem Tisch, wie Journalist und Sportpolitik-Experte Jens Weinreich berichtet: Die Forderung einer Verschiebung von Olympia, ein Boykott der Spiele nach aktuellem Zeitplan (wie Hartung) oder eine Teilnahme in Tokio, egal was passiert.

Der DOSB sei bereit, dieser Entscheidung der Athleten dann zu folgen.

Am Sonntag soll eine Telefonkonferenz zwischen den Athletenvertretern der Sportarten stattfinden. Bereits am Tag zuvor hatte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) mit 200 Athleten über die aktuelle Situation beraten. "Da wurde ganz klar gesagt, dass die Stimme der Athleten bei der Positionierung des DOSB ganz viel Gewicht bekommt", sagte Hartung. Dass ein Nationales Olympisches Komitee so auf die Einschätzung der Sportler eingeht, sei weltweit einzigartig.

Das IOC hält zwar nach wie vor am Plan für die Spiele in diesem Sommer fest, verschickte nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP aber jetzt immerhin Fragebögen an die Nationalen Olympischen Komitees, um sich zu erkundigen, wie sehr die Coronakrise Training und Vorbereitung ihrer Athleten einschränkt.

Schwimm-Legende Gross: "2020 wäre eine Durchführung unfair"

Nicht nur im aktiven Lager regt sich Widerstand. Deutschlands Schwimm-Legende Michael "Albatros" Gross richtete sich via Facebook in einem offenen Brief direkt an Bach. "Wir beide haben zusammen den Olympia-Boykott 1980 erlitten. Für viele Athleten unser Mannschaftskollegen war der Traum von Olympia damals geplatzt - endgültig."

Gross ergänzte: "Diesmal geht es darum, dass Du den Traum von Olympia für viele Athleten retten kannst - durch das Verschieben der Spiele auf 2021 oder 2022. JETZT 2020 wäre eine Durchführung unfair!"

Michael Gross schreibt an IOC-Präsident Thomas Bach © facebook.com/micgross

Er forderte: "Viele Athleten können nicht oder schlecht trainieren, Qualifikationen können in vielen Sportarten nicht stattfinden, das globale Anti-Doping-System steht still, usw. ... Das schafft unfaire Bedingungen. JETZT die Spiele zu verschieben würde ALLEN den Druck nehmen. Jetzt ist anderes wichtiger als Olympia." Abschließend meinte der frühere Schwimmer, dass sich Bach sein Festhalten an Olympia 2020 noch einmal überlegen solle.

Weltweite Athleten-Vereinigung fordert Olympia-Verschiebung

Am Sonntag meldete sich zudem die weltweite Athleten-Vereinigung "Global Athlete" zu Wort und fordere eine Verlegung der Olympischen Spiele auf einen Zeitpunkt, an dem die Coronakrise überstanden ist.

"Unter den aktuellen Umständen haben Athleten nicht die optimale Möglichkeit, sich auf Olympia vorzubereiten. Ihre Gesundheit und Sicherheit steht an erster Stelle", heißt es im Statement.

Olympia in Tokio - aus Sicht von Sportlern und Ex-Sportlern nicht durchführbar.