Die Olympia-Stätten in Rio de Janeiro, wo im Jahr 2016 die Olympischen Sommerspiele ausgetragen wurden, werden vorläufig geschlossen. Das ordnete ein brasilianisches Bundesgericht an.

Olympia-Park fehlen die Genehmigungen

Grund für die Schließung ist die unzureichende Gewährleistung der Sicherheit auf dem Gelände. Demnach hätten keine gültigen Unterlagen vorgelegen, die die Sicherheit der Anlagen bescheinigen. Es fehlten Genehmigungen der Stadtverwaltung oder Bestätigungen, dass die Feuerwehr das Gelände überprüft habe.

Die Konzepte der Nachnutzung der Infrastruktur erwiesen sich in den vergangenen Jahren als wenig durchdacht - der Olympia-Park wurde nur noch sporadisch für Konzerte genutzt, verfällt ansonsten aber.

Anlässlich der Olympischen Spiele wurde der Park im Westen von Rio de Janeiro, in Barra de Tijuca, errichtet. Er ist in etwa anderthalb mal so groß wie der Olympiapark in München.