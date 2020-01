Ladehemmung in der Bundesliga, Torgarant im Nationaltrikot: Während Matheus Cunha bei zehn Liga-Einsätzen in der Hinrunde für RB Leipzig leer ausging, erzielte der 20-Jährige beim 5:3 (3:1) der U23 Brasiliens gegen Bolivien in der südamerikanischen Olympia-Qualifikation bereits seinen zweiten Turniertreffer. Und den schon elften in nun 13 Spielen für die aktuelle Olympia-Auswahl des fünfmaligen Weltmeisters.

Brasilien zieht vorzeitig in die Finalrunde ein

Der führende Torjäger des Selecao-Nachwuchses war für das zwischenzeitliche 2:0 (16.) verantwortlich.

Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel zog Brasilien, für das der Leverkusener Paulinho eine Stunde mitwirkte, der Augsburger Iago aber einmal mehr nur Reservist war, vorzeitig in die Finalrunde der besten vier Teams im Kampf zum zwei Tickets nach Tokio ein.

Argentinien schon durch - Kolumbien und Uruguay hoffen

Neben dem Olympiasieger von Rio 2016, Spitzenreiter der Gruppe B, kann auch Argentinien, das 2004 und 2008 Gold holte, als Führender der Gruppe A bereits für die abschließende Vierergruppe mit Duellen jeder gegen jeden planen.

Neben den Gauchos will auch Turnier-Gastgeber Kolumbien am letzten Vorrundenspieltag gegen das punktgleiche Chile weiterkommen, während in der Brasilien-Gruppe das spielfreie Uruguay (6 Punkte) gleich drei Verfolger mit je drei Punkten auf der Habenseite im Nacken hat.