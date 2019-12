Das Original-Manuskript des Manifests der Olympischen Spiele ist in New York für die Rekord-Summe von 8,8 Millionen US-Dollar versteigert worden.

Die Abschrift der 1892 von Pierre de Coubertin gehaltenen Rede erzielte im Auktionshaus Sotheby's in New York am Mittwoch das beinahe Neunfache ihres Schätzwertes.

Anzeige

Damit ist das Dokument von de Coubertin, einem französischen Aristokraten, der als Begründer der Olympischen Spiele der Neuzeit gilt, laut Sotheby's das teuerste Sport-Erinnerungsstück der Geschichte.

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Bislang hatte die Bestmarke ein Trikot von Baseball-Legende Babe Ruth gehalten, das im Juni für 5,6 Millionen Dollar unter den Hammer gekommen war.