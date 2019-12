Nach zahlreichen Änderungen in der Leichtathletik sind auch bei den Triathleten und Vielseitigkeitsreitern Startzeiten für die Olympischen Spiele 2020 wegen der großen Hitze in Tokio vorverlegt worden. Wie die Organisatoren am Donnerstag bekannt geben, finden die beiden Einzel-Wettbewerbe im Triathlon jeweils eine Stunde früher um 6.30 Uhr Ortszeit statt. Die Mixed-Staffel wurde ebenfalls 60 Minuten früher angesetzt und beginnt nun um 7.30 Uhr Ortszeit.

Betroffen von den Änderungen sind auch die Vielseitigkeitsreiter. Der Geländeritt sollte eigentlich um 8.30 Uhr Ortszeit starten, wird nun aber zwischen 7.30 und 8.00 Uhr beginnen. In der japanischen Metropole können zur Zeit der Spiele (24. Juli bis 9. August) Temperaturen von bis zu 40 Grad erreicht werden. Dazu kommt eine hohe Luftfeuchtigkeit.

In der Leichtathletik wurden deshalb die olympischen Geher- und Marathonwettbewerbe von Tokio nach Sapporo verlegt. Auch der Zeitplan der Geher-Entscheidungen wurde angepasst. Insgesamt waren in der Königssportart der Spiele fünf Wettbewerbe betroffen.