NBA-Profi Daniel Theis glaubt trotz der enttäuschenden Vorstellungen mit der Nationalmannschaft bei der Basketball-WM in China an ein Ticket für die Sommerspiele in Tokio.

"Erstmal haben wir Glück gehabt, dass wir bei der Auslosung nicht die härtesten Aufgaben bekommen haben", sagte der 27-Jährige von den Boston Celtics bei spox.com, "die Olympia-Chance ist damit auf jeden Fall da."

Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) spielt vom 23. bis 28. Juni in Split/Kroatien bei einem Qualifikationsturnier um einen Olympia-Startplatz.

Es geht in den Gruppenspielen gegen Russland und Mexiko, in einem möglichen Halbfinale und Finale käme es zu Duellen mit Gastgeber Kroatien, Tunesien oder Brasilien. Nur der Sieger fährt nach Japan.

Theis will dort "auf jeden Fall" spielen. Der frühere Bundesligaprofi weiß aber, dass jetzt unbedingt eine Leistungssteigerung her muss. "Wir sind mit hohen Erwartungen zur WM angereist und haben es dann als Team wirklich verkackt", sagte Theis: "Wir haben zum größten Teil wirklich schlecht gespielt und da etwas gutzumachen. Das ist vielleicht eine einmalige Chance und ich möchte sie wahrnehmen."

Das DBB-Team hatte in China mit zwei Niederlagen zum Turnierstart die Chance auf den Einzug in die Zwischenrunde verpasst und war nur 18. geworden.