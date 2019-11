Die deutschen Hockey-Teams haben souverän ihre Tickets für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio gelöst.

Die Herren hatten unter Interims-Bundestrainer Markus Weise in den entscheidenden Qualifikationsspielen gegen Österreich (5:0/5:3) keine Mühe, die Damen setzten sich problemlos gegen Italien (2:0/7:0) durch und gehen zum zehnten Mal in Folge unter den olympischen Ringen auf Medaillenjagd.

Die Männer gewannen am Sonntag bei regnerischen Bedingungen vor 4000 Zuschauern in Mönchengladbach gegen den Hallen-Europameister mit 5:3 (2:1), das Hinspiel am Samstag war 5:0 ausgegangen. Die deutschen Tore erzielten Kapitän Mats Grambusch (14.), Marc Miltkau (15.), Constantin Staib (39.), Niklas Wellen (57.) und Christopher Rühr (58.).

Die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) kann damit auch in der japanischen Hauptstadt ihrem Ruf als Medaillenlieferant gerecht werden, bei den vier vergangenen Sommerspielen hatte sie immer Edelmetall geholt.

Die Frauen machten beim 7:0 (3:0) gegen den Weltranglisten-17. am Sonntag schon früh alles klar. Cecile Pieper (2., 43.), Nike Lorenz (2.), Lena Micheel (8.) und Elisa Gräve (40., 55.) sorgten für einen ungefährdeten Sieg für das Team von Bundestrainer Xavier Reckinger.

"Nach dem 3:0 waren wir uns schon relativ sicher, dass nichts mehr passieren wird", sagte Reckinger: "Wir wollten gut starten, das haben wir auch geschafft. Danach haben wir aber auch ein bisschen den Fokus verloren."