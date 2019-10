Von IOC-Präsident Thomas Bach fordern die Athleten mehr Einsatz für Menschenrechte © Getty Images

Sportinformationsdienst Lesedauer: 2 Minuten

München - In einem offenen Brief an IOC-Präsident Thomas Bach regen deutsche Athleten die Erweiterung der Olympischen Charta um die Achtung der Menschenrechte an.