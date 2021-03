Die Akropolis-Rallye in Griechenland ersetzt vom 9. bis 12. September den aufgrund der Coronapandemie abgesagten zehnten WM-Lauf der Saison in Chile.

Damit kehrt die Akropolis-Rallye nach acht Jahren in den WM-Kalender zurück.

Im Jahr 2021 sind insgesamt zwölf Rennen vorgesehen. Die Arctic-Rallye Ende Februar in Finnland rutschte coronabedingt für das ursprünglich in Schweden geplante Event ins Programm. Nach zwei Saisonrennen führt der Finne Kalle Rovanperä (Toyota) das Gesamtklassement an.