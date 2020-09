Eine Woche nach dem Klassiker in Le Mans steht das nächste große Langstrecken-Rennen an legendärer Stätte auf dem Programm: die 24 Stunden vom Nürburgring.

Die Wettervorhersage verheißt nichts als Regen, aber auch das tut der Spannung des Rennens keinen Abbruch. Der Deutsche Timo Bernhard könnte dabei Geschichte schreiben. Sollte der Ersatzfahrer, der seine Karriere eigentlich im letzten Jahr beendet hatte, mit seinem Team gewinnen, wäre er der neue alleinige Rekordhalter von Siegen bei 24-Stunden-Rennen.

Bisher teilt er sich den Rekord von fünf Titeln noch mit Marcel Tiemann und Pedro Lamy.

Außerdem wieder mit von der Partie: Smudo von den Fantastischen Vier. Der Rapper liebt den Motorsport und ist seit 2003 als Fahrer bei verschiedenen Rennen dabei. Er startet für sein eigenes Team Four Motors.

+++ Mercedes-Duo kann sich absetzen +++

Es läuft gut für Raffaele Marciello und Marco Engel. Die Mercedes-Piloten belegen die Ränge eins und zwei. Auf Rang drei liegt mit Martin Tomczyk ein BMW-Pilot, jedoch schon mit mehr als 25 Sekunden Rückstand.

+++ Ferrari steht im Weg +++

Es kommt noch schlimmer für Ferrari. Die Regenreifen scheinen ihren Dienst nicht zu erfüllen. Die Fahrer hinter ihm müssen waghalsig überholen. Hirschi wurde schon von mehr als 20 Autos überholt.

+++ Ferrari fällt zurück +++

Auf der ersten Runde geht es gleich richtig turbulent zu. Zu Beginn kann sich der Ferrari von Hirschi noch vorne halten, doch nicht lange. Auf der Nordschleife gehen gleich drei Autos an ihm vorbei - und das Trio kann sich absetzen.

+++ Rennstart erfolgt +++

Seit 15.30 Uhr laufen die 24 Stunden auf dem Nürburgring. In diesem Jahr gehen die Fahrer nur in zwei Gruppen an den Start. Da durch die Corona-Krise das Feld auf weniger als 100 verkleinert wurde, gibt es nicht wie normalerweise drei Startgruppen.