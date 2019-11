In der FIA World Endurance Championship steht das dritte Rennwochenende der Saison an.

Nach dem Auftakt in Silverstone im September und dem Rennen in Fuji gastiert die Langstrecken-WM an diesem Wochenende mit dem 4-Stunden-Rennen in Shanghai.

Das Teilnehmerfeld ist auch in dieser Saison in vier Kategorien (LMP1, LMP2, LMGTE Pro und LMGTE Am) unterteilt. In der GTE Pro-Klasse tritt Porsche als aktueller Herstellerweltmeister gegen Ferrari und Aston Martin an und schickt zwei Sportwagen ins Rennen. Im neuen Porsche 911 RSR mit der Startnummer 92 sitzen dabei die Fahrerweltmeister Kévin Estre und Michael Christensen. Den zweiten Porsche teilen sich der Österreicher Richard Lietz und Gianmaria Bruni aus Italien.

Estre und Christensen auf der Pole

In Shanghai haben sich Kévin Estre und Michael Christensen knapp die Pole-Position gesichert. Sie ließen die beiden Werks-Aston-Martins um 0,018 Sekunden hinter sich und setzten sich auf dem 5,451 Kilometer langen Shanghai International Circuit mit einer kombinierten Fabelzeit von 1:59,579 Minuten durch.

Das Schwesterauto von Gianmaria Bruni (Italien) und Richard Lietz (Österreich) startet beim dritten Rennen der FIA World Endurance Championship von Position sechs.

Vor dem Rennen in Shanghai führt Porsche die Herstellerwertung an.

Team Rebellion Racing im LMP1-Qualifying

In der LMP1 sicherten sich Bruno Senna und Gustavo Menezes die Pole-Position für das Team Rebellion Racing mit einer Durchschnittszeit von 1:45.892 Minuten.

In der Herstellerwertung dieser Kategorie führen zwei Toyota-Teams das Ranking an.