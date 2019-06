Die Führenden der vier Klassen:

LMP1: Toyota #7 (Conway/Kobayashi/Lopez)

LMP2: Signatech-Alpine #36 (Lapierre/Negrao/Thiriet)

GTE Pro: AF-Corse-Ferrari #51 (Guidi/Calado/Serra)

GTE Am: Keating-Ford #85 (Keating/Bleekemolen/Fraga)

+++ Countdown läuft +++

Das Rennen neigt sich so langesam dem Ende zu. Noch sind die Fahrer eine Stunde und 52 Minuten unterwegs. Es kann noch viel passieren.

Anzeige

+++ Alonso in der Box +++

Die Verfolger des Spitzentrios in der LMP1 biegen in die Boxengasse ein. Der Routinestopp läuft gut, Ex-Formel-1-Star Fernando Alonso bleibt am Steuer.

+++ Wenige Veränderungen +++

Aktuell tut sich recht wenig. Der jeweilige Vorsprung der Führenden bleibt in etwa gleich. Kobayashi hat gut eine Runde auf Alonso.

+++ Spannung in der GTE Pro +++

Während der Vorsprung der Führenden in den anderen drei Klassen jeweils mehr als eine Runde beträgt, verspricht die GTE Pro aktuell noch am meisten Spannung. #51 (Ferrari) liegt gut zweieinhalb Minuten vor #91 (Porsche). Derzeit sitzt James Calado am Steuer und versucht, den Vorsprung auf Richard Lietz auszubauen.

+++ Rennen wieder freigegeben +++

Es hat eine Zeit lang gedauert, bis das verunfallte Auto von de Vries zurück in der Box war, doch nun hat das Safety Car die Strecke verlassen und die Teams können wieder Vollgas geben. Kobayashis Vorsprung auf Alonso beträgt nun wieder eine Runde.

+++ Erneut Safety-Car-Phase +++

Nach einem Abflug des niederländischen LMP2-Teams in Person von de Vries kommt das Safety Car zum insgesamt achten Mal auf die Strecke.

Heftiger Crash bei 24 Stunden von Le Mans

+++ Kobayashi verteidigt Spitze +++

Boxenstopp beim Spitzenreiter! Der Japaner Kobayashi fährt an die Box, der Stopp verläuft problemlos. Ein Fahrerwechsel wird jedoch nicht vorgenommen. Trotz der kurzen Pause ist die Führung nicht in Gefahr. Der Rückstand von Alonso, der nun im zweitplatzierten Toyota unterwegs ist, ist mit über einer Runde zu groß.

+++ Jackie Chans Team lauert +++

In der LMP2 sieht es derzeit nach einem Sieg des Signatech-Alpine-Teams aus. Auto #36 mit Lapierre, Megrao und Thiriet hat eine Runde Vorsprung vor dem Team Jackie Chan DC Racing. Doch in fast vier Stunden kann noch viel passieren.

+++ Corvette übernimmt Führung +++

Führungswechsel in der GTE Pro: Das Trio Magnussen/Garcia/Rockenfeller setzt sich in der Corvette an die Spitze und liegt nun vor dem Porsche.

+++ Alonso muss auf Fehler hoffen +++

Gut vier Stunden vor Rennende (15 Uhr) liegt der Toyota #7 von Mike Conway, Kamui Kobayashi und José Maria López knapp zwei Minuten vor den Markenkollegen Sebastian Buemi, Kazuki Nakajima und Fernando Alonso. Alonso und Co. versuchen alles, den Rückstand zu verkürzen, der Spitzenreiter lässt jedoch nicht nach. Aktuell sitzen Kobayashi und Buemi in den Cockpits.