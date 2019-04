©

Die VLN kann ein Lied davon singen, nun betrifft es womöglich auch die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC). Vier Tage vor Beginn des Rennens sehen die Bedingungen alles andere als rosig aus: Für den Renntag droht Schneefall - und das nicht zu knapp!

Die aktuelle Wettervorhersage prognostiziert für den Samstagmorgen Werte um die null Grad herum. Ab dann soll massiver Schneefall einsetzen, der im Laufe des Vormittags in Schneeschauer übergeht. Das soll dann den ganzen Tag so weitergehen.

Die Werte steigen zwar immerhin auf eine Höchsttemperatur von sechs Grad Celsius, doch die immer wiederkehrenden Schauer sollen auch weiteren Schnee mit sich bringen. Zwar dürfte dieser auf dem Asphalt schnell schmelzen, aber das Problem werden wie am Nürburgring auch die Auslaufzonen sein. Von denen liegen nämlich einige im Schatten unter Bäumen.

Schuld am erneuten Kälteeinbruch ist diesmal kein Hochdruckgebiet über Skandinavien, das Kaltluft aus Russland über die Ostsee schickt, sondern eine sogenannte Trogwetterlage. Dabei schaufeln ein Skandinavien-Tief und ein Hochdruckgebiet über Island arktische Luft bis tief nach Mitteleuropa, in der der Kaltluft-Pfropf auf Wetterkarten die Form eines Trogs annimmt.

Erfahrung mit Schnee aus Silverstone

Während sich in den Niederungen das Wetter mit Temperaturen unter zehn Grad Celsius bemerkbar macht, sinkt die Schneefallgrenze auf weit unter 1.000 Meter. Dadurch ist auch der RCN-Lauf am Nürburgring am kommenden Wochenende bedroht.

Für die WEC wäre es nicht die erste Begegnung mit Schnee. Bei den 6 Stunden von Silverstone 2016 gab es Schneefall in den Freitagstrainings. Damals stiegen die Temperaturen jedoch im Laufe des Wochenendes deutlich an. Diesmal ist es umgekehrt: Die Trainings ab Donnerstag gehen noch bei zwar kalten, aber nicht frostigen Bedingungen über die Bühne. Richtig kalt wird diesmal der Renntag.

Im Übrigen ist der jetzige Kaltlufteinbruch nicht mit den sogenannten Eisheiligen zu verwechseln. Diese stehen erst Ende Mai an.

