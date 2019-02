©

Brendon Hartley steht vor seinem Comeback bei den 24h von Le Mans in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC). Der Ex-Formel-1-Fahrer scheint vor einer Einigung mit dem britischen Team RLR zu stehen. Hartley weiß, was zu tun ist, um das Rennen in Frankreich zu gewinnen. Vor zwei Jahren war er mit Porsche in Le Mans siegreich. Der Australier würde dieses Mal in der LMP2-Kategorie an den Start gehen.

Anzeige

Teamchef Nick Reynolds wollte gegenüber 'Motorsport-Total.com' keinen Kommentar zu einer möglichen Verpflichtung von Hartley für die 24h von Le Mans abgeben. Ein Platz im Cockpit des Autos ist bei dem Langstrecken-Klassiker deshalb frei, weil Bruno Senna, der das Auto in der europäischen Le-Mans-Serie (ELMS) fährt, für Rebellion in der LMP1-Kategorie starten soll.

Laut Reynolds stellen sich die Verhandlungen mit dem Ex-Toro-Rosso-Fahrer als "schwieriger heraus, als erwartet". Dennoch hoffe er, kommende Woche eine Entscheidung treffen zu können. Hartley hat bereits im Jahr 2012 mit RLR zusammengearbeitet. Es waren damals die ersten Schritte des Australiers in der Sportwagen-Welt.

Das Team hat im Jahr 2018 in der ELMS den Titel in der LMP3-Kateogrie geholt und wird in der Saison 2019 erstmals unter eigenen Namen in Le Mans an den Start gehen. Aufgrund des Meisterschaftssieg in der ELMS hat sich das Team automatisch für einen Startplatz beim 24-Stunden-Rennen qualifiziert. Hartley wird bereits im kommenden Monat beim WEC-Lauf in Sebring sein Sportwagen-Comeback feiern. Er wird die Startnummer 11 von SMP pilotieren.

© Motorsport-Total.com