42 von 60 Teilnehmer der 24 Stunden von Le Mans stehen fest. Am heutigen Montag gab der ACO den ersten Teil der Starterliste bekannt, die weiteren 18 Teilnehmer werden am 1. März verkündet. Überraschungen blieben bei der heutigen Präsentation aus, denn bei den 42 vorgestellten Startern handelt es sich im wesentlichem um die Teilnehmer der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC), deren Super-Saison 2018/19 Mitte Juni in Le Mans zu Ende geht.

Im der Top-Klasse LMP1 sind acht Autos gemeldet, darunter auch die ByKolles-Mannschaft, die das nächste WEC-Rennen in Sebring auslassen wird. In der LMP2 stoßen zum Feld des WEC-Starter die G-Drive-Mannschaft von Roman Russinow und das britische Team RLR-M-Sport hinzu. Beide Rennställe setzen auf einen Oreca.

In der GTE Pro fehlen noch einige Teilnehmer, mit denen fest in Le Mans gerechnet wird. Aber sowohl die beiden Werks-Corvette, sowie die je zwei Autos von Porsche und Ford aus der IMSA-Meisterschaft sollen am 1. März bei der zweiten Runde der Präsentation bestätigt werden.

In der GTE Am geht die deutsche Proton-Mannschaft mit einem Großaufgebot von vier Porsche 911 RSR an den Start. Mit dem Team von Ben Keating aus den USA wird erstmals ein Privatteam einen Ford GT einsetzen.

Die bestätigten Teilnehmer der 24h Le Mans 2019:

LMP1Rebellion #1 (Lotterer/Jani/Senna)Rebellion #3 (Laurent/Berthon/Menezes)ByKolles-CLM #4 (Dillmann/TBA/TBA)Toyota #7 (Conway/Kobayashi/Lopez)Toyota #8 (Alonso/Buemi/Nakajima)DragonSpeed-Dallara #10 (Hanley/Hedman/van der Zande)SMP-Dallara #11 (Petrow/Aljoschin/Button)SMP-Dallara #17 (Sarrazin/Orudschew/Sirotkin)

LMP2G-Drive-Oreca #26 (Rusinow/TBA/TBA)*TDS-Oreca #28 (Perrodo/Vaxiviere/Duval)Racing-Team-Nederland-Dallara #29 (van Eerd/de Vries/van der Garde)DragonSpeed-Oreca #31 (Gonzalez/Maldonado/Davidson)Alpine #36 (Lapierre/Negrao/Thiriet)Jackie-Chan-Oreca #37 (Jaafar/Jeffri/Tan)Jackie-Chan-Oreca #38 (Tung/Richelmi/Aubry)RLR-M-Sport-Oreca #43 (Farano/Maini/TBA)*Larbre-Ligier #50 (Creed/Ricci/Guibbert)

GTE ProAF-Corse-Ferrari #51 (Pier Guidi/Calado/Serra)Ganassi-Ford #66 (Mücke/Pla/TBA)Ganassi-Ford #67 (Priaulx/Tincknell/TBA)AF-Corse-Ferrari #71 (Rigon/Bird/Molina)MTEK-BMW #81 (Catsburg/TBA/TBA)MTEK-BMW #82 (Farfus/TBA/TBA)Porsche #91 (Lietz/Bruni/Makowiecki)Porsche #92 (Christensen/Estre/Vanthoor)Aston Martin #95 (Sörensen/Thiim/TBA)Aston Martin #97 (Lynn/Martin/TBA)

GTE-AmSpirit-of-Race-Ferrari #54 (Flohr/Castellacci/Fisichella)Project-1-Porsche #56 (Bergmeister/Lindsey/Perfetti)Kessel-Ferrari #60 (Schiavoni/TBA/TBA)*Clearwater-Ferrari #61 (Perez Companc/Griffin/Cressoni)Weathertech-Ferrari #62 (MacNeil/TBA/TBA)*MR-Ferrari #70 (Ishikawa/Beretta/Cheever)Dempsey-Proton-Porsche #77 (Campbell/TBA/TBA)Proton-Porsche #78 (Chen/TBA/TBA)*JWM-Ferrari #84 (Cocker/TBA/TBA)*Keating-Ford #85 (Keating/Bleekemolen/Fraga)*Gulf-Porsche #86 (Wainwright/Barker/TBA)Dempsey-Proton-Porsche #88 (Cairoli/Hoshino/Roda)TF-Sport-Aston Martin #90 (Yoluc/Adam/Eastwood)Aston Martin #98 (Lamy/Dalla Lana/Lauda)Dempsey-Proton-Porsche #99 (Long/TBA/TBA)*

*Team ist kein Fixstarter in der WEC

