Das fünfte Rennen im Porsche Mobil 1 Supercup am Hockenheimring entscheidet Larry ten Voorde (MRS GT-Racing) für sich. Tio Ellinas (Momo Megatron Lechner Racing Team) und Julien Andlauer (BWT Lechner Racing) fahren auf die Ränge zwei und drei.

Den Motorsport-Fans am Hockenheimring bekamen als Warm-Up für die Formel 1 (Formel 1: Großer Preis von Deutschland, ab 15.10 Uhr im SPORT1-Liveticker) ein großes Spektakel zu sehen. Packende Duelle, Dreher, Gelbe Flaggen und plötzlich aufkommender Starkregen - es wurde alles geboten, was der Motorsport zu bieten hat.

Bitteres Ammermüller-Aus nach Unfall

Bereits am Start zeigte Dylan Pereira einen Höhepunkt und rauschte an Pole-Setter ten Voorde direkt vorbei. Der Niederländer wurde sogar bis auf Rang drei durchgereicht, da Michael Ammermüller auch noch an ihm vorbeirutschte.

Danach fuhr Pereira souverän vorne weg und Ammermüller und ten Voorde lieferten sich ein heißes Duell um Rang zwei.

Leider endete dieser Zweikampf unglücklich für den Deutschen. Nach einer Berührung mit ten Voorde schied der Fahrer von BWT Lechner Racing aus. Zusätzlich erwischte es auch noch Mikkel Overgaard Pedersen (Dinamic Motorsport), der von Ammermüller mit abgeräumt wurde.

Starkregen wirbelt das Feld durcheinander

Danach jagte ten Voorde den Führenden, der sich aber zu keinerlei Fehler verleiten ließ. Erst das Wetter machte dem Luxemburger einen Strich durch die Rechnung. Plötzlich einsetzender Starkregen sorgte für einen Dreher bei Pereira, der bis auf Rang sechs durchgereicht wurde und ten Voorde übernahm die Führung.

Auch Saul Hack (Lechner Racing Middle East) wurde ein Opfer des Regens. Er kollidierte mit Gastfahrer Robin Hansson und war ebenfalls raus. Danach schickte die Rennleitung das Safety-Car auf die Strecke und das Rennen wurde hinter dem Safety-Car beendet.

Für Michael Ammermüller bedeutet die Nullnummer einen herben Rückschlag im Meisterschaftsrennen. Julien Andlauer kann sich mit Rang drei deutlich absetzen. Ten Voorde macht ebenfalls einen großen Satz im Gesamtklassement.