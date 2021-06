Auf SPORT1 wartet das nächste Vollgas-Wochenende.

Im Mittelpunkt steht dabei der Autodromo Nazionale di Monza, wo der Porsche Carrera Cup Deutschland im Rahmen der DTM auf der Traditionsstrecke in Norditalien seine vierte Saisonstation absolviert.

Duell zwischen Heinrich und ten Voorde geht in nächste Runde

Dabei steht für den Markenpokal ein schönes Jubiläum an, denn die Serie absolviert auf dem italienischen Traditionskurs das 350. Rennen. Darüber hinaus geht das Duell an der Spitze zwischen Laurin Heinrich und Larry ten Voorde in die nächste Runde.

Am Samstag schnappte sich ten Voorde nicht nur den Sieg, er übernahm auch die Tabellenführung, die sein Konkurrent erst am vergangenen Wochenende erobert hatte. Heinrich selbst wurde Zweiter, Porsche-Junior Ayhancan Güven fuhr auf Rang drei.

Das 2. Rennen ist am Sonntag live ab 15.00 Uhr im Free-TV auf SPORT1 zu sehen. Die Übertragungen begleiten Kommentator Peter Kohl und Moderatorin Ruth Hofmann.

Alles zur Formel 1 und zum Motorsport-Wochenende im AvD Motor & Sport Magazin – Sonntag ab 21.45 Uhr LIVE im TV und STREAM auf SPORT1

Das Magazin mit dem Highlight-Rückblick auf das gesamte Rennwochenende wird dann am Samstag, 26. Juni, ab 12.00 Uhr auf SPORT1 ausgestrahlt.