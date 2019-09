©

Der Meisterschaftskampf im deutschen Porsche-Carrera-Cup ist entschieden: In einem hochspannenden Saisonfinale belegte Porsche-Junior Julien Andlauer auf dem Sachsenring den neunten Platz. Damit setzte sich der Franzose im Duell um die Meisterschaft mit 2,5 Punkten knapp gegen Michael Ammermüller durch.

"Was für ein verrücktes Finale. Mein Plan war es, ein fehlerfreies Rennen ohne übermäßig viel Risiko zu fahren. Leider ist mir dann ein Fehler passiert. Am Ende bin ich einfach total glücklich über den Titel", sagt Andlauer. Den 16. Saisonlauf am Sonntag gewann Larry ten Voorde. Hinter dem Niederländer schafften es Ammermüller und Igor Walilko aufs Podium.

"Die Saison mit einem Sieg zu beenden, fühlt sich super an. Michael Ammermüller war in der vorletzten Runde richtig dicht hinter mir, aber ich bin cool geblieben", sagt ten Voorde. Beim Start legte der Fahrer aus dem niederländischen Boekelo den Grundstein für seinen fünften Saisonsieg. Der 22-Jährige ging von der zweiten Position ins Rennen und überholte Ammermüller in der ersten Kurve.

2,5 Punkte entscheiden die Meisterschaft

Während sich ten Voorde zunächst vom Feld absetzen konnte, geriet Ammermüller durch Walilko unter Druck. Doch der Routinier verteidigte sich in den ersten Runden geschickt, schüttelte seinen Konkurrenten ab und arbeitete sich immer dichter an den führenden Huber-Piloten heran. Mit einem Sieg hätte Ammermüller die Meisterschaft gewonnen, aber ten Voorde gab den Spitzenplatz bis zum Rennende nach 19 Runden nicht mehr ab.

"Dass es in der Meisterschaft am Ende so knapp wird, habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Leider habe ich Platz eins verpasst. Auf dieser engen Strecke ist es allerdings fast unmöglich, zu überholen. Mit insgesamt sechs Siegen war es trotzdem eine erfolgreiche Saison für mich", sagt Ammermüller.

Über sein erstes Podium im Carrera-Cup freute sich Walilko. "Das ist ein großartiger Saisonabschluss. Anfangs war ich schneller als Michael Ammermüller, aber ich wollte kein leichtsinniges Überholmanöver riskieren", sagt Walilko.

Carlos Rivas gewinnt den Amateur-Titel

Porsche-Junior Jaxon Evans beendete seine Debütsaison im nationalen Markenpokal mit einem vierten Platz. "Das ist ein guter Abschluss. Insgesamt war es eine erfahrungsreiche Saison, die mir Spaß gemacht hat", sagte der Neuseeländer. Rang fünf erreichte David Kolkmann. Hinter dem 22-Jährigen sahen Dylan Pereira, Henric Skoog und Jaap van Lagen die Zielflagge.

Porsche-Junior Andlauer belegte die neunte Position. Der 20-Jährige lag auf dem vierten Platz, bis er in der fünften Runde ins Kiesbett rutschte und auf Rang neun zurückfiel. Bei seinem Heimspiel schaffte es Toni Wolf unter die besten Zehn. Der Nachwuchsrennfahrer wohnt in Schönbrunn im Erzgebirge.

Auch in der Amateur-Wertung fiel die Titelentscheidung am Sonntag: Carlos Rivas gewann das Finalrennen und feierte den Gewinn der Klassen-Meisterschaft. Seine beiden schärfsten Verfolger auf der 3,645 Kilometer langen Strecke hießen Stefan Rehkopf und Andreas Sczepansky. Bereits am vorletzten Rennwochenende sicherte sich Evans Platz eins im Rookie-Championat und Lechner den Titel in der Team-Wertung.

Mit dem Sonntagsrennen auf dem Sachsenring endete die 30-jährige Jubiläumssaison des Porsche-Carrera-Cup. Andlauer ist der 26. Meister des nationalen Markenpokals. Der Youngster aus Lyon steht in der Abschlusstabelle bei 262,5 Punkten vor Ammermüller (260 Punkte) und ten Voorde (220 Punkte).

