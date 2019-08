©

An der niederländischen Nordseeküste gelang Michael Ammermüller im deutschen Porsche-Carrera-Cup ein Start-Ziel-Sieg. Der Deutsche gewann am Samstag den neunten Saisonlauf auf in Zandvoort. "Das war ehrlich gesagt einer meiner schwierigsten Siege von der Pole-Position aus. Der Sand wehte über die Strecke und der Grip war anfangs nicht wirklich da", sagt Ammermüller.

Dadurch musste ich zu Beginn etwas Tempo rausnehmen, um keinen Fehler zu machen. Sonntag starte ich wieder von Platz eins und möchte den nächsten Sieg einfahren", so Ammermüller weiter. Den zweiten Platz erreiche Porsche-Junior Julien Andlauer, der dadurch neuer Führender in der Gesamtwertung ist. Das Podium komplettierte Dylan Pereira.

Beim Rennen auf dem Dünenkurs verteidigte Ammermüller nach dem Start die Führung, doch Jaap van Lagen rückte dicht hinter den Lechner-Piloten. In der zweiten Runde zog der Lokalmatador aus dem niederländischen Ede am Ende der Start-Ziel-Geraden an Ammermüller vorbei. Allerdings verbremste sich van Lagen und rutsche ins Kiesbett. Somit lag Ammermüller wieder an der Spitze, gefolgt von Teamkollege Andlauer und Larry ten Voorde.

Packendes Duell Andlauer vs. ten Voorde

Die beiden Youngster boten den Fans rund um die Strecke ein packendes Duell um den zweiten Platz: Ten Voorde überholte in der siebten Runde Andlauer, doch der Franzose zeigte sich kämpferisch und konterte in der letzten von 17 gefahrenen Runden. Somit machten Ammermüller und Andlauer den Doppelsieg für Lechner perfekt. "Das Duell mit Larry ten Voorde war sportlich absolut fair. Ich habe kurz vor Schluss noch die Chance gesehen und wurde belohnt", sagt Andlauer.

Wegen eines Fehlstarts erhielt ten Voorde nach dem Rennen eine fünfsekündige Zeitstrafe und rutschte auf die vierte Position. Über Platz drei freute sich somit Pereira. "Das Ergebnis ist super, mit meinem Rennen bin ich aber nicht so zufrieden. Ich konnte leider nicht das Tempo mit der Spitze mitgehen. Das muss am Sonntag besser werden", sagte der Luxemburger. Für Pereira ist es die vierte Podiumsplatzierung der Saison. Als bester Fahrer des Talent-Pools, dem Förderprogramm des deutschen Carrera-Cup, belegte Leon Köhler den fünften Rang.

David Kolkmann sicherte sich vor seinem deutschen Teamkollegen Tim Zimmermann den sechsten Platz. Rudy van Buren erreichte auf der 4,307 Kilometer langen Strecke als Achter das Ziel. Der 27-Jährige aus Lelystad hat an diesem Wochenende genauso ein Heimspiel wie ten Voorde und Förch-Pilot Jaap van Lagen.

Andlauer neuer Tabellenführer

Porsche-Junior Jaxon Evans sah die Zielflagge auf Platz zwölf. "Die 16. Startposition war natürlich keine gute Ausgangssituation. Ich konnte mich dann etwas verbessern, aber das Überholen ist auf dieser Strecke schwierig. Sonntag starte ich von Platz elf und kann hoffentlich ein besseres Ergebnis erzielen", sagt Evans.

In der Amateur-Klasse siegte Carlos Rivas vor Stefan Rehkopf und Andreas Sczepansky. In der Meisterschaft übernimmt Andlauer durch seinen zweiten Platz die Tabellenführung. Der Porsche-Junior steht mit 138,5 Punkten an der Spitze. Ten Voorde folgt mit zweieinhalb Zählern weniger. Dritter ist Amermüller (125,5 Punkte).

Der zehnte Lauf des Carrera-Cup findet ebenfalls im Rahmenprogramm des ADAC-GT-Masters im niederländischen Zandvoort statt. Das Rennen startet am Sonntag um 11:40 Uhr Ortszeit.

