Nach einem Jahr Pause ist es wieder soweit: Der Porsche Carrera Cup Deutschland geht auf dem Norisring in Nürnberg an den Start. Der schnelle Straßenkurs liefert den Zuschauern immer wieder spektakuläre Rennen.

Larry ten Voorde ist aktuell der dominierende Mann im Porsche Carrera Cup. Er konnte bereits vier Rennsiege einfahren und liegt mit 123 Punkten in der Gesamtwertung vor Julien Andlauer aus Frankreich (102,5 Punkte) und dessen deutschem Teamkollegen Michael Ammermüller (75,5 Punkte).

Anzeige

Jetzt aktuelle Fanartikel aus dem Motorsport bestellen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Beim Saisonauftakt auf dem Hockenheimring gelang dem Niederländer ein Doppelschlag mit Siegen in beiden Rennen. Am Norisring ging der Sieg im ersten Rennen allerdings an Andlauer, der vor dem Wochenende noch bei 77,5 Punkten lag. Mit einem weiteren Triumph im achten Lauf des Porsche Carrera Cups (So., ab 11 Uhr LIVE im TV und im LIVESTREAM) könnte er die Lücke auf den Spitzenreiter schließen. Henric Skoog geht zum ersten Mal in seiner Karriere von der Pole-Position ins Rennen

30 Fahrer werden auch am Sonntag auf dem kürzesten Kurs den Jahres wieder um die Positionen kämpfen. Der Stadtkurs ist gerade einmal 2,3 Kilometer lang.

Bei seinem Heimrennen geht Richard Wagner mit einer besonderen Lackierung an den Start . Sein Porsche 911 GT3 Cup trägt das Rot und das Wappen des 1. FC Nürnberg. Das Stadion des Clubs befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Rennstrecke.

Der Porsche Carrera Cup ist seit der vergangenen Saison im Rahmenprogramm des ADAC GT Masters zu Hause. Doch nun macht er zum zweiten Mal in der laufenden Saison einen Ausflug zur DTM.

So können Sie den Porsche Carrera Cup LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de