Im zweiten Rennen des Porsche Carrera Cups in Most bricht Michael Ammermüller die Siegserie von Larry ten Voorde. In einem verkürzten Rennen fährt der Deutsche von BWT Lechner Racing 0.869 Sekunden vor dem Niederländer (Overdrive Racing by Huber) ins Ziel. Dylan Pereira (Lechner Racing Team) holt sich mit 1.175 Sekunden Rückstand Rang drei. (SERVICE: Alle Daten zum Porsche Carrera Cup im SPORT1-Datencenter)

Aber vor dem Sieg hatte das Rennen ordentlich Spektakel zu bieten. Bereits wenige Sekunden nach dem Start musste das Rennen schon wieder abgebrochen werden, da die Autos von Matthias Jeserich (Team CARTECH Motorsport by Nigrin), Sören Spreng (Black Falcon Team Textar) und Stefan Rehkopf (Huber Racing) nach einer Karambolage von der Strecke geschafft werden mussten.

Ammermüller souverän beim Re-Start

"Ich hatte einen hervorragenden Start und konnte mich schnell neben Rehkopf setzen. Ich habe dann aber einen Schubs von hinten bekommen und das ist beim Start einfach fatal. Aber ich will keine Schuld zuweisen. Das kann passieren", beschrieb Jeserich den Ablauf der Startkollision aus seinen Augen.

Im Anschluss kam es zu einem verkürzten Rennen mit gut 14 Minuten Rennzeit. Beim Re-Start hinter dem Safety-Car behielt Ammermüller dann kühlen Kopf und setzte sich souverän in Führung. Diese verteidigte er auch bis ins Ziel. Der bisherige Saisondominator ten Voorde versuchte zwar immer wieder, den Deutschen in einen Fehler zu treiben, musste aber einsehen, dass Ammermüller heute die besseren Nerven hatte.

Fittje beklagt die Curbs

Für einen besonderen Aufreger sorgte Jannes Fittje. Der Fahrer von Team Project 1 - JBR musste bei gut neun Minuten Restlaufzeit seinen Wagen abstellen. Nach einem schleichenden Plattfuß hatte er einen Austritt in die Wiese, wo er sich das Auto zu sehr beschädigte.

"Ich bin ganz normal gefahren. Aber ich habe schon gemerkt, irgendwas ist komisch. Ich bin dann geradeaus in den Kies, hatte aber noch Glück. Ich bin zumindest nicht eingeschlagen. Aber da muss sich was ändern. Das kann nicht sein, dass hier so viele Fahrer Probleme auf den Curbs haben", machte Fittje im Anschluss an sein Ausscheiden seinem Unmut über die Zustände der Curbs Luft.

Aufgrund des verkürzten Rennens wurden nur halbe Punkte für die Gesamtwertung vergeben. Daher erhielt Ammermüller lediglich 20 Punkte für seinen Sieg. Ein Umstand, der Teamchef Walter Lechner etwas die Siegfreude verdarb: "Wegen den halben Punkten kann ich mich nicht so richtig freuen. Aber wir haben gesehen, dass wir schnell sind und das ist ja auch was."