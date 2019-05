Larry ten Voorde ist momentan der Mann, den es im Porsche Carrera Cup zu schlagen gilt. Nach seinem Doppelerfolg zum Saisonauftakt in Hockenheim war der Niederländer auch beim ersten Rennen im tschechischen Most nicht zu schlagen. (SERVICE: Alle Daten zum Porsche Carrera Cup im SPORT1-Datencenter)

Am Ende kam er knapp zwei Sekunden vor Julien Andlauer ins Ziel. Auf Rang drei folgte Michael Ammermüller, der von der Pole-Position ins Rennen gegangen war. Mit über drei Sekunden musste sich der Deutsche im Ziel geschlagen geben.

Ammermüller hadert mit sich

"Es wäre heute mehr drin gewesen. Ich war eigentlich schneller als der Larry (ten Voorde, Anm.d.Red.). Aber nach dem Safety-Car habe ich einen Fehler gemacht und bin in den Kies gekommen", ging Ammermüller direkt nach Rennende bereits auf Fehlersuche.

Damit steht ten Voorde mit der Maximalausbeute von 75 Punkten nach drei Rennen an der Spitze im Gesamtklassement. Andlauer muss sich auch hier mit Rang zwei begnügen, liegt aber schon satte 38 Punkte hinter dem Niederländer.

Ein gebrauchter Tag für Wagner

Noch deprimierender lief der Renntag allerdings für Richard Wagner. Nachdem schon sein Qualifying wegen eines Unfalls ein vorzeitiges Ende gefunden hatte, musste er auch im Rennen frühzeitig seinen Boliden verlassen. In Runde 14 rutschte er erneut in den Kies und musste seinen Wagen abstellen.

Am Sonntag kann Wagner einen neuen Anlauf starten, um mit Most in diesem Jahr doch noch warm zu werden. Aber auch ten Voorde wird alles dran setzen, im zweiten Rennen des Wochenendes seine weiße Weste zu behalten.