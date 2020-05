Die US-Motorsportserie NASCAR hat inmitten der Coronakrise am Sonntag nach mehr als zwei Monaten Pause ihren Betrieb wieder aufgenommen.

Auf dem Darlington Speegway im US-Bundesstaat South Carolina setzte sich unter strengen Vorkehrungen zur Eindämmung der Pandemie der US-Amerikaner Kevin Harvick durch und baute seine Führung in der Gesamtwertung weiter aus.

Für den 34-Jährigen war es der 50. Karriereerfolg bei der Rennserie - und sicher der ungewöhnlichste.

Nach seinem Erfolg stellte der Sieger im Gespräch mit dem TV-Sender Fox Sports fest: "Ich dachte es wird nicht so großartig anders sein, aber es ist totenstill hier. Wir vermissen die Fans."

Über die 400 Meilen (643,7 km) in Darlington in South Carolina waren 40 Autos am Start.

Keine Corona-Tests im Vorfeld

Die Rennserie hat zwar ein Gesundheitskonzept erarbeitet, die Zahl der Mitarbeiter vor Ort auf 900 Personen limitiert und Fiebermessstationen eingerichtet, auf Corona-Tests nach Angaben der Nachrichtenagentur AP aber verzichtet. Auch die Siegerehrung wurde mit Mundschutz vorgenommen.

Für Nascar war der Restart vor allem finanziell wichtig, um die Serie vor der Insolvenz zu bewahren. Binnen elf Tagen gibt es nun sieben Rennen in North und South Carolina. Bis zum 21. Juni stehen insgesamt 20 Rennen im überarbeiteten Rennkalender.