Am Sonntag, den 17. Februar, wird mit der 61. Auflage des Daytona 500 die Saison 2019 der Monster Energy NASCAR Cup Series eröffnet. Am Format für die 36 Saisonrennen hat sich nichts geändert.

Wie in den vergangenen beiden Jahren, so werden 35 der 36 Rennen wieder in drei Segmente (Stages) eingeteilt. Nach Stage 1 und Stage 2 gibt es jeweils einen Playoff-Punkt für den Erstplatzierten sowie zehn bis einen Bonuspunkt(e) für die Top 10.

Die einzige Ausnahme der 3-Stage-Regel bildet traditionell das mit 600 Meilen längste Rennen der Saison - das Coca-Cola 600 in Charlotte. Dieses Rennen am 26. Mai ausgetragene Rennen wird nicht in drei, sondern in vier Stages unterteilt. Hier gibt es somit, noch bevor die Zielflagge fällt, gleich dreimal die Chance auf einen Playoff-Punkt sowie auf Bonuspunkte.

Verglichen mit der Saison 2018 hat man nur bei einem der 36 Rennen der Saison 2019 eine Änderung vorgenommen. Diese betrifft Sonoma. Weil der kalifornische Rundkurs am 23. Juni erstmals seit 1997 wieder in voller Länge und nicht mit Kurzanbindung befahren wird, verändert sich die Länge der Renndistanz (85 statt 110 Runden) und damit auch die Stages.

Die Längen der Stages für alle 36 Rennen der NASCAR Cup-Saison 2019 lässt sich der nachfolgenden Tabelle entnehmen.

Datum - Rennen - Runden - Runden pro Stage

17.02. - Daytona - 200 - 60-60-8024.02. - Atlanta - 325 - 85-85-15503.03. - Las Vegas - 267 - 80-80-10710.03. - Phoenix - 312 - 75-75-16217.03. - Fontana - 200 - 60-60-8024.03. - Martinsville - 500 - 130-130-24031.03. - Fort Worth - 334 - 85-85-16407.04. - Bristol - 500 - 125-125-25013.04. - Richmond - 400 - 100-100-20028.04. - Talladega - 188 - 55-55 -7805.05. - Dover - 400 - 120-120-16011.05. - Kansas City - 267 - 80-80-10726.05. - Charlotte - 400 - 100-100-100-10002.06. - Pocono - 160 - 50-50-6009.06. - Brooklyn - 200 - 60-60-8023.06. - Sonoma - 85 - 20-20-4530.06. - Chicago - 267 - 80-80-10706.07. - Daytona - 160 - 40-40-8013.07. - Sparta - 267 - 80-80-10721.07. - Loudon - 301 - 75-75-15128.07. - Pocono - 160 - 50-50-6004.08. - Watkins Glen - 90 - 20-20-5011.08. - Brooklyn - 200 - 60-60-8017.08. - Bristol - 500 - 125-125-25001.09. - Darlington - 367 - 100-100-16708.09. - Indianapolis - 160 - 50-50-60Playoffs:15.09. - Las Vegas - 267 - 80-80-10721.09. - Richmond - 400 - 100-100-20029.09. - Charlotte (Roval) - 109 - 25-25-5906.10. - Dover - 400 - 120-120-16013.10. - Talladega - 188 - 55-55-7820.10. - Kansas City - 267 - 80-80-10727.10. - Martinsville - 500 - 130-130-24003.11. - Fort Worth - 334 - 85-85-16410.11. - Phoenix - 312 - 75-75-16217.11. - Homestead - 267 - 80-80-10

