Der Rennkalender der höchsten NASCAR-Liga beinhaltete in der Saison 2018 erstmals seit 2011 wieder eine neue Strecke: die als "Roval" bekannte Rundkurs-Oval-Kombination des Charlotte Motor Speedway. In puncto schnellster Strecken im Kalender kann das "Roval" gegen die Vielzahl von Ovalen freilich keinen Stich landen.

Welches die Top 10 der aktuell schnellsten Strecken im NASCAR-Kalender sind, offenbart unsere Fotostrecke. Diese ist nach aktuellem Streckenrekord sortiert und liefert den jeweiligen Streckenrekordhalter gleich mit.

Eine der zehn Strecken in den Top 10 verdankt ihren Platz in dieser Liste noch heute einem Streckenrekord aus den 1990er-Jahren. Und auf zwei anderen der aktuellen Top 10 der schnellsten Strecken geht der Streckenrekord sogar noch auf die 1980er-Jahre zurück. Grund dafür ist nicht zuletzt das Technische Reglement.

Ob es in der Saison 2019 eine derzeit nicht in den Top 10 befindliche Strecke in eben diese Top 10 schafft?

