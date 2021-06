Der frühere Motorrad-Weltmeister Maverick Vinales verlässt das Yamaha-Werksteam nach der laufenden MotoGP-Saison auf eigenen Wunsch. Der Spanier, Moto3-Champion von 2013, war bis Ende 2022 an das Team gebunden.

Vinales war zuletzt am Sachsenring Letzter geworden und hatte den Rennstall öffentlich wegen angeblich fehlender Unterstützung sowie Respektlosigkeit kritisiert. Dass er am Sonntag in Assen/Niederlande hinter seinem Teamkollegen Fabio Quartararo (Frankreich) Zweiter wurde, änderte nichts an der Entscheidung.

Der 26-jährige Vinales war 2017 von Suzuki zu Yamaha gewechselt. In der MotoGP feierte er neun Grand-Prix-Siege, insgesamt waren es bislang 25.