Der Schweizer Motorrad-Rennfahrer Jason Dupasquier ist im Qualifying der Moto 3 beim italienischen Grand Prix in Mugello schwer verunglückt.

Der 19-Jährige war mit seiner KTM zu Fall gekommen und vom Motorrad des nachfolgenden Japaners Ayumu Sasaki offenbar am Kopf getroffen worden.

Anzeige

Dupasquier wurde über eine halbe Stunde am Unfallort medizinisch versorgt und dann per Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Florenz geflogen. "Wir wissen bisher nicht, ob Jason nach dem Unfall ansprechbar war", sagte Teambesitzer Florian Prüstel dem Magazin Speedweek.