Motorrad-Pilot Marcel Schrötter hat beim Großen Preis von Frankreich sein bislang bestes Saisonergebnis geholt.

Beim fünften WM-Lauf wurde der 28-Jährige in Le Mans Sechster, auch bei den vorherigen vier Moto2-Rennen war Schrötter abgesehen von einem Ausfall in den Top 10 gelandet. (Die Fahrerwertung in der Moto2)

Schrötter macht in Le Mans acht Plätze gut

Schrötter fuhr nach dem mittelmäßigen Qualifying von Startplatz 14 nach vorn, verlor aber zum ersten Mal in diesem Jahr das Stallduell. Der Italiener Tony Arbolino, neu im deutschen Team Intact GP, wurde starker Vierter.

Den Sieg holte der Spanier Raul Fernandez vor Remy Gardner aus Australien, der seine Spitzenposition im Klassement behauptete.

Dritter wurde Marco Bezzecchi (Italien/alle Kalex). Gardner (89 Punkte) liegt knapp vor Fernandez (88).