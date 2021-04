Superstar Valentino Rossi startet in die Saison 2022 mit einem eigenen Team in der MotoGP. Der Rennstall des neunmaligen Weltmeisters wird nach Engagements in der Moto3 und Moto2 zur kommenden Saison den Sprung in die Königsklasse wagen. Nach einem Bericht der Gazzetta dello Sport wird der Rennstall mit dem Namen Aramco Racing Team VR46 und vom staatlichen Erdölkonzern Saudi-Arabiens finanziert werden. Der Vertrag gilt bis 2026.

Ob Rossi selbst 2022 fahren wird, ist noch offen. Der 42 Jahre alte Italiener steht in der laufenden Saison beim Yamaha-Kundenteam Petronas unter Vertrag, in drei Rennen hat er einen zwölften Platz als bestes Ergebnis vorzuweisen. Seinen letzten Sieg feierte Rossi 2017, sein letzter WM-Titel liegt zwölf Jahre zurück.