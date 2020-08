Auch im zweiten MotoGP-Einsatz der Saison wird es für Ersatzmann Stefan Bradl auf dem Weg in die Punkte schwierig. Im Qualifying zum Großen Motorrad-Preis von Österreich wurde der Honda-Pilot 19. unter 22 Startern, nur die besten 15 punkten für das Klassement.

Bradl springt in Spielberg wie schon in der Vorwoche in Brünn/Tschechien für Weltmeister Marc Marquez (Spanien) ein, der sich nach zwei Operationen am rechten Oberarm erholt. Am vergangenen Wochenende war der frühere Moto2-Weltmeister Bradl im Qualifying 20 geworden, im Rennen dann 18. und Letzter.

Die Pole Position holte sich am Samstag in 1:23,450 Minuten der Spanier Maverick Vinales (Yamaha). Bradl fuhr eine 1:24,662.