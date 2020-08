Zum Ende der laufenden Saison trennen sich nach acht Jahren die Wege von MotoGP-Starpilot Andrea Dovizioso und Hersteller Ducati. Den bevorstehenden Abschied verkündete Doviziosos Manager Simone Battistella am Samstag am Rande des Grand Prix von Österreich in Spielberg bei Sky Sport Italien.

Dovizioso, 125er-Champion von 2004, war zuletzt dreimal nacheinander hinter dem Spanier Marc Marquez (Honda) Vizeweltmeister geworden. Auf der Ducati Desmosedici feierte er in der Motorrad-WM 13 Siege.

Der Vertrag des 34-Jährigen läuft in diesem Jahr aus, auf eine Verlängerung konnten sich beide Seiten nicht einigen. Jetzt beendete Dovizioso die Gespräche. "Andrea fühlt sich viel wohler, nachdem er die Entscheidung getroffen hat", sagte Battistella.

2021 ersetzt der Australier Jack Miller beim Ducati-Werksteam Danilo Petrucci (Italien). Wer den frei gewordenen zweiten Platz erhält, ist offen.