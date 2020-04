Valentino Rossi (r.) und Marc Marquez treten in einem virtuellen Rennen gegeneinander an © Getty Images

Sportinformationsdienst Lesedauer: 2 Minuten

Die beiden Motorrad-Superstars Marc Marquez und Valentino Rossi treten beim zweiten virtuellen Rennen in der MotoGP an. Rossi tritt zum ersten Mal an.