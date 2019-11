Der spanische MotoGP-Dominator Marc Marquez hat seine beeindruckende Saison mit einem Heimsieg beendet.

Der 26-Jährige, der sich in diesem Jahr zum sechsten Mal zum Weltmeister in der Königsklasse krönte, gewann das Finale in Valencia und feierte seinen zwölften Saisonsieg im 19. Rennen. Zudem wurde er sechsmal Zweiter, nur einmal schied Marquez aus.

Der Franzose Fabio Quartararo (Yamaha) kam zum fünften Mal in diesem Jahr als Zweiter ins Ziel, stets hinter Marquez. Das Podium komplettierte der Australier Jack Miller (Ducati).

Der dreimalige MotoGP-Weltmeister Jorge Lorenzo (Spanien), der am Donnerstag seinen Rücktritt zum Saisonende erklärt hatte, landete in seinem letzten Rennen auf dem 13. Platz. Sein Nachfolger als zweiter Fahrer im Honda-Werksteam wird aller Voraussicht nach der Spanier Alex Marquez. Der Moto2-Weltmeister würde dann im kommenden Jahr Seite an Seite mit seinem Bruder Marc fahren.