In der MotoGP feierte der alte und neue Weltmeister Marc Márquez beim Großen Preis von Australien seinen fünften Sieg in Folge und überholte den großen Mick Doohan in dessen Heimatland.

Der Spanier Márquez ist mit jetzt 55 Siegen in der Königsklasse der erfolgreichste Honda-Pilot der Geschichte, Doohan war in seiner Karriere auf 54 gekommen.

Italiens Superstar Valentino Rossi (Italien), mit 89 Siegen in der Königsklasse weiter die Nummer eins, musste sich bei seinem 400. Grand Prix mit dem achten Platz begnügen. Sein Landsmann Andrea Dovizioso (Ducati) wurde Siebter und damit zum dritten Mal nacheinander Vizeweltmeister.

Moto2-Titelentscheidung vertagt

Dagegen wurde die Entscheidung im Titelkampf in der Moto2 vertagt. Der Schweizer Tom Lüthi, Teamkollege des Deutschen Marcel Schrötter, kam beim Sieg des Südafrikaners Brad Binder auf den dritten Platz und verkürzte erneut den Rückstand zu Spitzenreiter Alex Marquez (Spanien), der Achter wurde.

Lüthi steht zwei Rennen vor dem Saisonende bei 214 Punkten, Marquez bei 242.

Schrötter verpasst Top-Ten knapp

Schrötter verpasste in Australien nur knapp sein nächstes Top-10-Ergebnis. Auf Phillip Island wurde der 26-Jährige Elfter, mit jetzt 130 Punkten ist Schrötter weiter WM-Achter.

Philipp Öttl und Lukas Tulovic blieben auch Down Under ohne Punkte. Öttl landete auf Rang 22, Tulovic auf Rang 24.

In der Moto3 holte sich Lorenzo Dalla Porta seinen ersten Weltmeistertitel. Der Italiener gewann den 17. von 19 Saisonläufen und ist nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Dalla Porta steht bei 254 Punkten, der zweitplatzierte Spanier Aron Canet bei 182.