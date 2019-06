©

Welchen Unterschied nicht einmal 24 Stunden bewirken können: Scott Dixon (Ganassi-Honda) gewinnt einen Tag nach seinem bitteren Aus im Samstagsrennen am Sonntag auf der Belle Isle. Der Neuseeländer, der in diesem Monat die Order of Merit in Neuseeland erhalten wird, profitierte von der richtigen Strategie seines Teams und legte eine fehlerfreie Fahrt hin.

Er holte sich seinen 45. Karrieresieg vor dem sensationellen Marcus Ericsson (Schmidt-Peterson-Honda), dem mit Platz zwei den Durchbruch in der IndyCar-Serie gelang. Auch der Schwede hatte die richtige Strategie, hielt aber im Schlussspurt bei zwei Restarts erfolgreich Will Power (Penske-Chevrolet; 3.) hinter sich.

Der Australier schaffte den Sprung aufs Podium nach einem unglaublichen Rennen mit Höhen und Tiefen, in dem er zwischenzeitlich schon wie in Ausfall aussah. Quasi ausscheiden tat Tabellenführer Josef Newgarden (Penske-Chevrolet), der ausgerechnet mit Meisterschaftskontrahent Alexander Rossi (Andretti-Honda) bei einer gemeinsamen Kollision mit James Hinchcliffe (Schmidt-Peterson-Honda) im Reifenstapel landete und 22 Runden verlor.

