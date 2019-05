©

Keine guten Aussichten für die 103. Ausgabe des 500-Meilen-Rennens von Indianapolis: Das Rennen droht, dem Regen zum Opfer zu fallen. Die Vorhersage für den Sonntag ist alles andere als gut. Im schlimmsten Fall könnte das Rennen am Montag nachgeholt werden, wenn Sonne vorhergesagt ist.

Den gesamten Tag über sind Regenschauer und zum Teil schwere Gewitter vorhergesagt. Am schlimmsten ist es am Vormittag mit bis zu fünf Litern pro Stunde und Quadratmeter. Zur Startzeit um 12:45 Uhr (18:45 Uhr MESZ) lässt der Regen deutlich nach.

Da es sich um Schauer handelt, kann der Indianapolis Motor Speedway (IMS) entweder voll vom Wetter getroffen werden oder auch verschont bleiben.

Sollte es regnen, kann im Oval nicht gefahren werden. Der IMS verwendet seit diesem Jahr ein neues Dichtungsmittel, das ein schnelleres Trocknen der Strecke mittels Jet Dryer erlaubt.

Um eine Wertung für das Rennen zu erhalten, müssen mindestens 101 der 200 Runden absolviert werden. In der Geschichte des "500" ist ein gekürztes Rennen bislang siebenmal vorgekommen: 1926, 1950, 1973, 1975, 1976, 2004 und 2007.

1976 ist dabei das bislang kürzeste Rennen aller Zeiten: Johnny Rutherford holte seinen zweiten Sieg beim Indianapolis 500 nach 102 absolvierten Runden beziehungsweise 255 absolvierten Meilen.

Sollten weniger als 101 Runden absolviert werden, würde das Rennen am Montag fortgesetzt werden. Das ist bislang zweimal in der Geschichte vorgekommen: 1967 nach 18 Runden am Sonntag und 1973, als man sogar bis Dienstag warten musste, um das Rennen zu beenden.

Eine komplette Verschiebung des Rennens auf Montag hat es in der mehr als 100-jährigen Geschichte des Indy 500 erst dreimal gegeben: 1915, 1986 und 1997. 1986 konnte das Rennen sogar bis zum nachfolgenden Samstag nicht stattfinden.

