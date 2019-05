Der zweimalige Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso hat die Qualifikation für das berühmte 500-Meilen-Rennen von Indianapolis verpasst.

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

Der 37-jährige Spanier vergab nach dem verpatzten Qualifying am Samstag auch am Sonntag seine letzte Chance auf einen Startplatz für den Oval-Klassiker am 26. Mai. Sein Traum, als zweiter Fahrer die sogenannte Triple Crown zu gewinnen, ist damit vorerst geplatzt.

Zur Triple Crown im Motorsport zählen neben den Indy 500 der Formel-1-Grand-Prix in Monte Carlo, den Alonso 2006 und 2007 gewann, sowie das 24-Stunden-Rennen von Le Mans, bei dem der Asturier im Vorjahr triumphiert hatte.

Jetzt aktuelle Fanartikel zur Formel 1 kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Bislang konnte sich allein der Brite Graham Hill bei sämtlichen drei Rennen, die von ihrer Charakteristik grundverschieden sind, in die Siegerliste eintragen.