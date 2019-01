©

Der IndyCar-Kalender besteht traditionell sowohl aus Ovalen als auch Rundkursen, wobei sich die Rundkurse noch in permanente Straßenkurse und in Stadtkurse aufteilen. In Bezug auf die Durchschnittsgeschwindigkeiten liegen naturgemäß die Ovale vor den Rundkursen.

Welche Strecken die Top 10 der schnellsten im aktuellen IndyCar-Kalender sind, verrät unsere Fotostrecke. Sortiert nach dem Streckenrekord, offenbart sie den jeweils dazugehörigen Streckenrekordhalter gleich dazu.

Da sich aktuell nur noch fünf Ovale im IndyCar-Kalender befinden, teilen sich diese zusammen mit fünf Rundkursen die Top 10 der derzeit schnellsten IndyCar-Strecken auf. Einer dieser zehn Streckenrekorde stammt sogar noch aus den 1990er-Jahren.

Ob in der Saison 2019 eine momentan nicht in den Top 10 befindliche Strecke den Einzug schafft?

