Mick Schumacher hat bestürzt auf die Hochwasser-Katastrophe in Deutschland und Westeuropa reagiert.

"Die Bilder von Deutschland und West-Europa machen mich sprachlos", teilte der Formel-1-Pilot bei Instagram mit und ergänzte: "Ich möchte allen, die von diesen Unwettern betroffen sind, Mut zusprechen und einen Funken Hoffnung schicken – gerade auch in meine zweite Heimat Kerpen."

Darüber hinaus bedankte sich der 22-Jährige bei den Helfern und Rettungsdiensten, die in den überfluteten Gebieten im Einsatz sind. (Alle Rennen der Formel 1 im LIVETICKER)

Mick Schumacher reagiert auf die Hochwasser-Katastrophe in Europa © instagram.com/mickschumacher

Westdeutschland und in Ausland vor allem Belgien wurden Mitte der Woche von einer der schlimmsten Überflutungen der vergangenen Jahrzehnte heimgesucht. Die Zahl der Opfer stieg allein hierzulande in den dreistelligen Bereich.

Schumacher ist an diesem Wochenende beim Grand Prix in Silverstone im Einsatz. Der Sohn der Formel-1-Legende Mick Schumacher, der in Kerpen aufgewachsen ist, fährt für das Team Haas. (Fahrerwertung der Formel 1)